Adolescente faz YouTube apagar centenas de vídeos Um adolescente australiano fez o YouTube retirar centenas de vídeos do ar ao enganar o site fazendo-se passar por um funcionário da rede de televisão estatal Australian Broadcasting Corporation (ABC). O jovem de 15 anos enviou uma carta assinada ao YouTube dizendo que representava a ABC, proprietária de uma popular série de comédia, e pedindo ao site a retirada dos vídeos com imagens do programa que outros usuários tinham publicado, informou a mídia local. Depois de ser contatado por advogados da ABC, o rapaz se desculpou, disse a Associação de Imprensa da Austrália. "Todo mundo faz coisas estúpidas quando tem 15 anos", disse a presidente da ABC comedia, Courtney Gibson, à ABC Radio. Ela informou que não ficou claro o motivo que levou o adolescente a se passar por um funcionário da rede. Em março, o conglomerado de mídia Viacom processou o Google e o YouTube em mais de US$ 1 bilhão, afirmando que as empresas cometem infração intencional de direitos autorais ao permitir que os usuários publiquem no site conteúdos protegidos. O YouTube não impede a publicação de conteúdo com direitos autorais reservados, mas retira vídeos do ar quando os proprietários das imagens pedem.