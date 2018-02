Adolescente joga recém-nascido pela janela em SP Uma adolescente de 17 anos é acusada de jogar o filho recém-nascido pela janela do apartamento na madrugada de hoje, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a jovem estava no sétimo mês de gestação e entrou em trabalho de parto em seu quarto, por volta da 0h30. Em seguida, ela jogou o bebê pela janela do banheiro, localizado no terceiro andar do prédio. Uma moradora do edifício encontrou a criança morta na lavanderia de seu apartamento, no andar térreo.