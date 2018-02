Com o prêmio, Malala, de 17 anos, se torna a mais jovem ganhadora do Nobel, superando o cientista australiano-britânico Lawrence Bragg, que compartilhou o Prêmio de Física com o pai, em 1915, aos 25 anos.

Satyarthi, de 60 anos, e Malala foram escolhidos por sua luta contra a opressão das crianças e dos jovens, e pelo direito de todas as crianças à educação, informou o Comitê Norueguês do Nobel.