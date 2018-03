Adolescente mata mãe e outro mata pai em Minas

BELO HORIZONTE - Um adolescente matou a própria mãe e outro, o pai, em duas ocorrências registradas na noite desse sábado, 11, em municípios de Minas Gerais. O primeiro ocorreu em Montes Claros, no norte do Estado; o segundo foi registrado em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em ambos os casos os suspeitos fugiram e não haviam sido localizados até o início da noite de domingo, 12.

Na ocorrência de Montes Claros, segundo a Polícia Militar, Irani Aparecida dos Santos, de 36 anos, foi atingida no peito por tiro disparado por um de seus filhos, de 16 anos. O crime ocorreu em frente ao outro filho e ao marido da vítima, que relataram que o jovem teria feito uma brincadeira de roleta russa, mas com o revólver calibre 38 quase todo carregado. Irani ainda foi levada para a Santa Casa do município, mas não resistiu e morreu algumas horas depois de dar entrada na unidade.

Ainda na noite de sábado, outro adolescente, de 16 anos, matou o próprio pai, Jordilino Alves Noronha, de 39, com tiros no rosto, tórax, abdômen e costas. O crime ocorreu na porta da casa da vítima, no bairro Progresso. A companheira de Jordilino, de 18 anos, contou que pai e filho brigaram há alguns dias porque o jovem teria roubado R$ 300 da vítima. Por volta das 22h de sábado, o homem foi surpreendido pelo filho e outro suspeito em uma moto, que fugiram após a execução.