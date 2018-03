Adolescente mata tio a facadas em Taboão da Serra-SP

Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 36º Batalhão, o adolescente, ao ver pai e tio, que eram irmãos, discutindo, armou-se com uma faca e cozinha e atacou o vendedor. Outros dois tios do menor, irmãos da mãe, teriam investido contra o garoto. O pai então também pegou uma faca e feriu os dois cunhados.

Os três feridos foram encaminhados pelo policiamento ao pronto-socorro Da Antena, de onde André Luiz, em estado grave, foi transferido para o Hospital Geral de Pirajuçara e morreu em seguida. Os outros dois tios do adolescente foram medicados, liberados e levados para a Delegacia Central, para prestar depoimento. A polícia não sabia informar as causas da discussão no interior da residência nem revelou o destino do adolescente e do pai dele.