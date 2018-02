Adolescente morre ao volante de carro em Londrina-PR

Um dos objetivos é descobrir se João Victor Eloy, o mais velho de três irmãos, pegou as chaves escondido ou se os pais tinham conhecimento. Caso haja esse entendimento, o responsável pelo adolescente poderá ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Em alguns casos semelhantes, o cumprimento de possível sentença tem sido suspenso pela Justiça a partir do entendimento de que a própria morte do familiar já é uma punição.

O acidente aconteceu por volta da meia-noite, quando Eloy saiu com os colegas, indo primeiro a um posto de combustível. Em uma rua próxima, ele provavelmente se perdeu ao volante, tocando com as rodas no meio-fio, onde ficaram os sinais. Fora de controle, o carro atravessou a rua e colidiu lateralmente com uma árvore, provocando um afundamento na lataria. Pelo estrago causado no veículo, há suspeita de que ele estava em alta velocidade, mas somente a perícia poderá determinar com mais precisão.

O adolescente usava cinto de segurança e ficou preso entre o banco e o painel. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local, mas Eloy já estava morto. Os outros três adolescentes tiveram ferimentos, foram internados em um hospital da cidade, mas não correm risco de morrer.