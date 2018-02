Adolescente morre atingido por bala perdida no RJ O estudante Matheus Vieira Pita, de 14 anos, morreu na madrugada deste sábado, 21, atingido na cabeça por uma bala perdida no morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele estava dentro de um carro, com a família, voltando de uma festa. Quando passava pela rua Afonso Terra, foi baleado.