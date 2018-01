Adolescente morre baleado no Alemão Um adolescente de 17 anos morreu baleado durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade do Areal, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Segundo a PM, o rapaz estava com uma pistola 9 mm de fabricação israelense. A identidade do adolescente ainda não foi divulgada.