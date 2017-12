Adolescente sobrevive a voo sobre o Pacífico escondido no trem de pouso

O jovem de 16 anos de Santa Clara, na Califórnia, logo perdeu os sentidos, já que as temperaturas no compartimento caíram para cerca de 63 graus abaixo de zero, informou o agente do FBI Tom Simon.

Cerca de uma hora depois do pouso do avião, na manhã de domingo, o garoto recobrou a consciência e surgiu na pista do aeroporto de Maui, onde foi visto pela equipe de terra.

"Parece um milagre. Não parecia haver nenhum tipo de equipamento especial", afirmou Simon.

O passageiro clandestino disse às autoridades do FBI que fugiu de casa, pulou uma cerca no aeroporto de San Jose, na Califórnia, cruzou a pista e se escondeu no compartimento do trem de pouso do voo 45 da Hawaiian Airlines.

"A história confere" e não foram feitas acusações, disse Simon, do escritório do FBI em Honolulu.

O garoto foi entregue às autoridades locais de assistência à criança, e um exame médico revelou que ele não parece ter sofrido ferimentos.

O tempo de voo entre San Jose e o Havaí foi de mais de cinco horas.

"Nossa maior preocupação agora é o bem estar do garoto, que teve uma sorte imensa de ter sobrevivido", declarou a Hawaiian Airlines em comunicado.

(Por Chris Michaud)