Adolfo Lutz, de SP, já recebeu kits para gripe suína

Ontem o Ministério da Saúde havia informado que, além do Adolfo Lutz, em São Paulo, também receberiam os kits até amanhã o Instituto Evandro Chagas, no Pará, e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. De acordo com o ministério, antes de serem usados eles ainda precisam passar por testes, provas internas e certificação. Os kits prontos para uso, doados pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), são considerados indispensáveis para a confirmação ou descarte dos casos suspeitos de gripe suína no País.