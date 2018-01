'Adote este cão ou ele morrerá', diz site americano

Um novo site usa discurso emocional para convencer pessoas a adotar cães abandonados. Ao lado da imagem de cada animal é publicado o número de dias que restam para o sacrifício, caso nenhum dono apareça. Veja também: Facebook ganha versão para cães e gatos nos Estados Unidos Os ativistas por trás do Dogsindanger.com acreditam que seu site é o primeiro a usar o tipo de abordagem. Eles esperam que com a divulgação do fato de muitos cães abandonados acabarem mortos pode convencer as pessoas a adotá-los. "Isso está acontecendo no nosso país, no nosso quintal", afirma Alex Aliksanyan, do The Buddy Fund, a entidade mantenedora do site. "E muita gente escondia o fato. Então pensamos: 'Vamos jogar a verdade nas pessoas' - que podem fazer algo para mudar ou pelo menos saber que somos parceiros dos animais." O site vai lançar também um memorial com nomes, fotos e data dos cães sacrificados. A American Humane Association estima que mais de 3 milhões de cachorros sofrem eutanásia por ano nos Estados Unidos. Aliksanyan salienta que o site não é um local para pais procurarem cães para os filhos. "Não é um site feliz, com filhotes correndo e brincando", diz. "Queremos fazer o contrário. Estamos dizendo que esses cães vão morrer. Olhe os rostos deles."