Adutora vaza e 10 casas no RJ são interditadas Um vazamento em uma adutora da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) levou à interdição de dez casas em Benfica, bairro na zona norte do Rio, na madrugada deste domingo, 20, em uma das vias mais movimentadas da região, a Avenida Dom Hélder Câmara. Técnicos trabalham na tarde deste domingo no local para fazer o conserto,