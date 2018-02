Advogado de Bruno afirma que Eliza está viva A defesa do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e de outros suspeitos de ligação com o desaparecimento de Eliza Samudio, de 25 anos, afirma que a ex-amante do atleta está viva. A afirmação foi feita pelo advogado Ércio Quaresma Firpe, em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira. "Enquanto eu não verificar um testado de óbito, enquanto eu não cotejar um exame de necropsia, essa moça tá viva". Ele acredita que a jovem possa ter sumido por vingança. "A maior vingança que uma mulher pode fazer contra um homem por qualquer tipo de situação é ele ir para a cadeia inocentemente", disse.