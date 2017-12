Advogado de Claudia aponta problemas na reconstituição

Andrade revirou hoje de manhã o mato nas proximidades da escada onde estariam os traficantes que entraram em confronto com os policiais, resultando na morte de Claudia. Lá ele encontrou duas cápsulas de fuzil, um relógio e uma mochila. Não havia peritos com o advogado.

Tancredo criticou o fato de Andrade mexer no local do crime - que não estava isolado - para encontrar provas. "Não é o papel do advogado exercer essa conduta policial", disse Tancredo.

O defensor de Claudia também apontou que Ronald Felipe dos Santos, morador da favela que testemunhou o crime e foi preso em seguida, sob suspeita de participação, caiu em contradição em relação ao depoimento prestado logo após o fato à polícia. O advogado denunciou ainda que Santos conversou com os PMs acusados antes de fazer a reconstituição. Thais Lima, filha da Claudia, presenciou a conversa.

Durante a reconstituição, Santos afirmou que na hora do crime havia três traficantes com três armas, e um policial de fuzil. No entanto, no depoimento prestado logo após o crime, ele afirmara que eram três traficantes com apenas uma arma, além do policial. A polícia chegou ao Morro da Congonha por volta das 10h30, com grande aparato (mais de 20 policiais civis e pelo menos dez PMs). Segundo Tancredo, o acordo prévio era de que a entrada seria de forma mais discreta, para não assustar os moradores. Com essa chegada ostensiva, duas testemunhas que haviam sido convocadas por Tancredo não apareceram, por medo. Ele espera encontrá-las após a saída da polícia.