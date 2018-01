Advogado de Lula, Roberto Teixeira é internado na UTI por insuficiência cardíaca

O advogado Roberto Teixeira, do escritório Teixeira Martins, foi internado na noite de terla-feira, 5, na UTI do Hospital Sírio Libanês em São Paulo, por insuficiência cardíaca aguda.

Além de atuar na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, os dois são amigos próximos. De acordo com uma nota da assessoria de imprensa do escritório, ele tem histórico de doenças e cirurgias cardíacas.

Aos 73 anos, o advogado sofre de Parkinson há três. Segundo a nota, ele continuará na UTI para a realização de exames.

* Correção: a matéria foi alterada no dia 21/9/17, às 13:23; a foto publicada anteriormente não era do advogado Roberto Teixeira