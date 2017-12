Advogado diz que morte de Bernardo foi acidental O menino Bernardo Uglione Boldrini, de Três Passos, no Rio Grande do Sul, pode ter sido vítima de aplicação indevida de uma dose excessiva de medicamentos para dormir. Essa é a nova versão divulgada nesta segunda-feira, 28, pelo advogado da assistente social Edelvânia Wirganovicz, uma das três pessoas presas por suspeita de participação no crime. "É possível que tenha sido acidental", afirmou Demetryus Eugênio Grapiglia. "É a versão que ouvi da minha cliente, que não participou do evento morte." Segundo ele, a assistente ajudou a ocultar o cadáver porque teria sofrido pressão psicológica da madrasta do menino, a enfermeira Graciele Ugulini.