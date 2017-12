Advogado é morto a tiros na zona oeste do Rio Um advogado foi morto a tiros na porta do escritório na noite desta quarta-feira, 16, no bairro do Recreio, zona oeste do Rio. Ricardo Caldeira, de 49 anos, foi abordado por dois homens que se passaram por clientes em seu escritório. Ao atendê-los, os homens mostraram as armas e o conduziram para fora do prédio. Do lado de fora, ele foi atingido por três tiros e morreu ainda no local.