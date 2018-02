Advogado nega que Bruno prendeu rapaz ligado ao caso Um dos advogados do goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo, deixou esta tarde a Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Monclar Gama negou que o adolescente de 17 anos encontrado por policiais na casa do atleta estivesse em situação de cárcere privado.