Advogado oferece R$ 20 mil Portinari furtado

Eluf, que já representou o ex-presidente Fernando Collor, o ex-governador Orestes Quércia e o banqueiro Salvatore Cacciola, acredita que o responsável pelo crime é Jenner Accioly Lins, de 76 anos, que nega o crime. Segundo o advogado, Lins já tinha visitado o local e se dizia um marchand autônomo. No dia 20, segundo a vítima, ele foi deixado sozinho durante uma hora com o quadro de 27 por 18 centímetros, enquanto a mulher do advogado estava em outro andar do dúplex onde eles moram e colecionam obras de Carybé, Carlos Páez Vilaró e Di Cavalcanti.

Lins, no entanto, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que é aposentado e só raramente faz a intermediação dessas transações. Ele teria vendido outro quadro a Eluf em dezembro e conta que a última vez em que esteve no apartamento foi há 30 dias. "Esse quadro tem de ser achado rápido para não se deteriorar. Quem rouba quadro na casa dos outros é gente de baixo nível." Ele acrescentou que tem de ser investigada "gente de dentro" do apartamento.

Desde que descobriu a troca, Eluf diz que não tem conseguido falar com Lins. O anúncio da recompensa foi publicado nos Classificados do jornal O Estado de S. Paulo com uma reprodução da tela: "Gratifica-se quem der informações exatas sobre seu paradeiro". Um inquérito foi aberto no 15.º DP (Itaim-Bibi) e a tela falsa vai passar por perícia. A Interpol foi comunicada, assim como galerias em Londres, Nova York e Paris.

Troca

"Quem fez isso não imaginou que fosse descoberto tão rápido. Se não fosse minha filha (que estudou Arte), eu ia ficar dez anos olhando o quadro sem perceber", explica o advogado criminalista, que comprou a tela há 30 anos.

Ao ver o quadro na casa do pai na quinta-feira, Carolina percebeu alguns aspectos diferentes: os pés da figura do quadro estavam maiores do que ela lembrava, a cor do chão estava mais escura e havia na paisagem um cano que na pintura original não existe. Além disso, haviam muitos borrões a mais. "Eu sabia que era falsificado desde o início", disse a advogada.

Eluf ainda não estava convencido. Carolina então recuperou uma foto de quando ela era criança ao lado da tela e mostrou as diferenças. Por fim, procuraram a imagem na internet e confirmaram: o quadro era igual ao da foto, mas não era o mesmo que estava na parede. Ao inspecionar a tela com mais cuidado, descobriram um furo feito com estilete na parte de trás, perto da moldura. Eles acreditam que o ladrão cortou o fundo do quadro para trocar a tela.

No dia 20 de abril, segundo Eluf, Lins foi para o apartamento com uma mala, dizendo que ia viajar para o Guarujá no mesmo dia. Isso, segundo o advogado e a filha, é outro indício: a tela poderia ter sido enrolada e colocada na bagagem. O acusado nega a história.

Obra

O quadro original, que não tem nenhum seguro, foi feito por encomenda da atriz Cacilda Becker, para estampar o convite da primeira apresentação de uma companhia brasileira de teatro na Europa, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

O quadro está registrado como patrimônio histórico e catalogado pelo Projeto Portinari. "Essa obra é invendável", explica Lins. "É difícil comercializar esse quadro." Em uma coisa, pelo menos, Lins e Eluf concordam.