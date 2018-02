Advogado pede relaxamento de prisão de primo de Bruno O advogado Marco Antônio Siqueira protocolou hoje um pedido de relaxamento da prisão temporária de Sérgio Rosa Sales, primo do goleiro Bruno Fernandes Souza e suspeito de envolvimento com o desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta. A juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, do 1º Tribunal do Júri de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, solicitou um parecer do promotor Gustavo Fantini, designado pelo Ministério Público para acompanhar o inquérito policial. O despacho da juíza deverá ser anunciado amanhã. Os delegados responsáveis pela investigação consideram que Sérgio está colaborando.