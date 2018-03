Advogado quer quebra de sigilo do pai do menino Bernardo O advogado Marlon Adriano Balbon Taborda pediu que a Justiça quebre o sigilo bancário do médico Leandro Boldrini e de seus irmãos, Paulo e Vilson, desde que o corpo de seu filho, Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi encontrado, no dia 14 de abril.