Advogados da Uniban evitam oferecer proposta de conciliação no caso Geisy Ao final do primeiro dia de depoimentos no Fórum de São Bernardo do Campo, Vicente Cascione, advogado da Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban), processada pela ex-estudante de Turismo Geisy Arruda, afirmou que a jovem "foi a desencadeadora de toda a situação". A ex-aluna foi hostilizada no ano passado por colegas por usar um vestido curto. Ela espera receber R$ 1 milhão da universidade como indenização por danos morais.