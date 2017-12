Advogados do RS lesaram 30 mil em ações contra empresas A Polícia Federal desarticulou um grupo suspeito de ter se apropriado indevidamente de quantia estimada em R$ 100 milhões pertencente a 30 mil pessoas que ganharam ações na Justiça contra empresas de telefonia no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Os envolvidos são advogados, contadores e auxiliares. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão de documentos e bens, inclusive de um avião, em Passo Fundo e Bento Gonçalves.