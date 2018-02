Aécio chama chapa com Serra de 'invencionice'

"Se há algum acordo, esqueceram de me avisar. Não existe absolutamente nada nessa direção", disse Aécio, após reunião com a direção nacional do PR na capital mineira.

O governador se referia à informação divulgada no domingo de que teria aceitado acordo, mediado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para abrir mão da pré-candidatura em favor de Serra.

Aécio vem defendendo a realização de prévias internas do PSDB para a escolha do candidato tucano à Presidência da República.

"O PSDB, no momento em que definir o seu candidato, deve buscar aliados e construir com aliados a chapa e o programa de governo. Isso (acordo com Serra) é uma invencionice. Na verdade, uma grande piada", declarou.

Aécio, que se reúne com Fernando Henrique em Belo Horizonte nesta noite, afirmou que, na sua opinião, chapas "puro sangue", dificilmente conquistam uma eleição.

"Qualquer negociação ou qualquer construção de uma chapa de um só partido não tem eficácia eleitoral e acho que tem uma grande dose de presunção", avaliou.

(Reportagem de Marcelo Portela)