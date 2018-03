Aécio diz que há insatisfação nas ruas

BRASÍLIA - O senador Aécio Neves (MG), presidente nacional do PSDB e possível candidato à sucessão presidencial de 2014, também usou as redes sociais para comentar a onda de manifestações em todo o País contra o aumento da tarifa do transporte público em diversas cidades. "É nítida a existência de um forte sentimento de insatisfação, especialmente entre os jovens, e que, ainda que de forma difusa, ganha as ruas e precisa ser respeitado", escreveu o tucano em sua página no Facebook.

Para o senador, "os protestos devem ser compreendidos antes de rotulados". O tucano acompanha as manifestações do Rio de Janeiro e deve estar em Brasília nesta terça-feira, onde participará da abertura da exposição sobre os 25 anos do PSDB, os 19 anos do Plano Real e as comemorações dos 82 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Aécio destacou, além do reajuste das tarifas, a mobilização dos jovens contra a baixa qualidade dos serviços públicos, os "desvios éticos na política" e o "aumento do custo de vida", tema este que se transformou em principal bandeira do PSDB, liderado há um mês pelo senador. "São brasileiros que enviam um recado à sociedade, em especial, aos governantes, e que precisam ser escutados", afirmou.