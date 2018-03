Aécio diz que um dos filhos gêmeos recebeu alta O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse neste domingo (20) no Twitter que sua filha Julia recebeu alta do hospital. Os gêmeos Julia e Bernardo nasceram prematuramente no dia 8 de junho - a previsão era agosto. Bernardo permanece no hospital. "Meus amigos, Letícia e eu dividimos com vocês a nossa alegria: nossa filha Julia deixou o hospital e já está em casa", afirmou Aécio por meio de sua conta no Twitter. "Se Deus quiser, Bernardo logo estará aqui conosco. Agradecemos, mais uma vez, a todos pelas orações e pelo apoio", completou.