Aécio Neves anuncia 2ª-feira candidato a vice; Ellen Gracie é a mais cotada

Apesar da preferência, Aécio ainda tem dúvidas entre Ellen e o senador paulista Aloysio Nunes Ferreira, ambos do PSDB, acrescentou a fonte.

O nome do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), que aparecia entre os cotados nos últimos dias, está praticamente descartado. Ele deverá ser mesmo candidato ao Senado na chapa do senador Eunício Oliveira (PMDB), que disputará o governo do Ceará.

O nome do vice de Aécio será anunciado após reunião da Executiva Nacional tucana e até lá ele continuará pesando os prós e os contras de cada uma das opções.

Segundo a fonte, pesa a favor de Ellen Gracie, que se filiou ao PSDB do Rio de Janeiro no ano passado, o fato de ela trazer para o eleitorado a imagem de seriedade do STF, que ganhou muitos pontos junto à opinião pública com o processo do mensalão, que condenou à prisão a antiga cúpula do PT.

Nomeado ao Supremo em 2000 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ela deixou o tribunal em 2011, antecipando a aposentadoria compulsória, antes do julgamento do mensalão.

Natural do Rio de Janeiro, Ellen Gracie ocupou até meados do ano passado uma cadeira no conselho de administração da OGX, do empresário Eike Batista, que após o derretimento financeiro passou a se chamar Óleo e Gás Participações.

A favor de Aloysio Nunes Ferreira estaria o fato de ele ter sido eleito pelo maior colégio eleitoral de São Paulo, mas há dúvidas sobre se ele contribuiria por impulsionar os votos que Aécio já alcançaria em São Paulo.

Os partidos têm até o dia 30 de junho para definir os candidatos a todos os cargos que serão disputados nas eleições de outubro e até 5 de julho para registrá-los na Justiça eleitoral.

(Edição de Alexandre Caverni)