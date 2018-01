Aécio promete renda per capita mínima de US$1,25 por dia no Nordeste

O programa, parte da ofensiva do tucano para fazer frente à liderança da candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT) na região, que deu grandes votações ao PT nas últimas eleições e que tem grande número de beneficiados por programas sociais do governo federal, também prevê a continuidade do Bolsa Família e a ampliação da rede de proteção social.

"(O programa) passa por novas políticas de assistência social que vão além do Bolsa Família, que será continuado no nosso governo, mas permitirá outras intervenções do Estado, buscando suprir demais carências, outras carências das famílias que hoje recebem o Bolsa Família", disse o tucano ao lançar o programa em Salvador.

Aécio retomou nesta semana seu périplo pelo Nordeste, interrompido na semana passada por causa da morte do então candidato do PSB, Eduardo Campos.

A ideia da campanha tucana é intensificar a presença de Aécio nos Estados da região para torná-lo mais conhecido e diminuir sua diferença em relação à Dilma.

Na mais recente pesquisa Datafolha, Aécio aparece em terceiro lugar, mas empatado tecnicamente com Marina Silva (PSB), que está em segundo lugar.

O programa para os Estados nordestinos, intitulado "Nordeste Forte" traz 45 pontos, o mesmo número de Aécio na urna eletrônica. Entre eles a conclusão de obras de infraestrutura na região, como a Ferrovia Transnordestina, e uma revisão das refinarias construídas pela Petrobras no Nordeste.

"Diagnosticar e reformular as estratégias de implantação das refinarias Abreu e Lima, Premium I e Premium II, superando os atuais obstáculos de prazos e custos mal planejados, garantindo a efetiva conclusão", afirma o sexto ponto do programa tucano.

A refinaria de Abreu e Lima, cujo plano original era uma parceria com a estatal venezuelana PDVSA, é alvo de investigações por suspeita de superfaturamento no Tribunal de Contas da União (TCU) e, segundo o site da Petrobras, tem previsão de início da produção em novembro deste ano.

Já a refinaria Premium I será construída no Maranhão e deverá ser a maior refinaria da Petrobras, mas o projeto ainda está sendo avaliado. A Premium II será localizada no Ceará e seu projeto está em " reavaliação técnica e econômica para adequação aos parâmetros internacionais da indústria de petróleo e gás", segundo a Petrobras.

RENDA PER CAPITA

O programa de Aécio para o Nordeste prevê que, ao término dos quatro anos de um eventual governo tucano, todas as famílias nordestinas terão renda per capita mínima de 1,25 dólar por dia, ou cerca de 2,85 reais, de acordo com a cotação de fechamento do mercado de câmbio na sexta-feira (US$1=R$2,28).

"A ONU (Organização das Nações Unidas) considera que alguém, para poder ser considerado fora da linha da pobreza absoluta, tem que receber pelo menos 1,25 dólar por dia. Vamos resgatar esse compromisso", prometeu, aproveitando para criticar o parâmetro criado pelo governo federal, que delimita a linha da pobreza em uma renda per capita de 70 reais por mês.

"Isso é como uma jabuticaba, uma invenção brasileira", disparou. "Vamos restabelecer o padrão utilizado universalmente pela ONU."

(Por Eduardo Simões; Edição de Raquel Stenzel)