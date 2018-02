Aécio questiona pesquisas e diz que Dilma é derrotada seja qual for resultado O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quinta-feira que as pesquisas eleitorais estiveram distantes da vontade do eleitor no primeiro turno da disputa presidencial, e que a presidente Dilma Rousseff (PT) já é "derrotada" independente do resultado de domingo.