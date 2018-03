Aécio: Ronaldo "não fala sozinho" quando se diz envergonhado por atrasos na Copa

Após reunião com o governador de São Paulo, o também tucano Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, Aécio disse que o sentimento de Ronaldo, expresso em entrevista à Reuters na última sexta-feira, é partilhado por outros brasileiros.

“O Ronaldo, na verdade, externou um sentimento com sinceridade, dele, pessoal, não político, fez isso de forma muito clara, como cidadão. E eu acho que ele não fala sozinho“, disse o senador a jornalistas, acrescentando que ainda não conversou com o ex-jogador sobre uma eventual participação dele na campanha.

Ronaldo, que é amigo pessoal de Aécio e membro do Comitê Organizador Local da Copa (COL), declarou apoio ao tucano na disputa presidencial de outubro deste ano, quando Aécio terá como principais adversários a presidente Dilma Rousseff, que busca a reeleição, e Eduardo Campos, do PSB.

Aécio disse que sua conversa com Alckmin foi “sobre o Brasil”, embora tenha reconhecido que tratou do cenário eleitoral com o governador paulista. Um dos temas da pauta foi a discussão de possíveis nomes para compor sua chapa como candidato a vice-presidente.

O presidenciável do PSDB disse ainda que espera fechar na próxima semana o apoio do nanico PMN à sua candidatura, assim como a aliança com outras legendas sem, no entanto, citar quais.

“As conversas (com o PMN) estão muito bem encaminhadas e, provavelmente, na semana que vem nós teremos não somente este anúncio, que é extremamente relevante, mas também o anúncio de outras parcerias com outros partidos que ajudarão a dar capilaridade à nossa candidatura”, disse.

(Reportagem de Eduardo Simões)