Aécio se diz honrado com apoio do PSB e se coloca como candidato da mudança

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, se disse honrado com o apoio dado a ele pelo PSB nesta quarta-feira e afirmou que agora ele representa a candidatura da mudança.

"Agora é a candidatura da mudança, estou muito honrado com a decisão do PSB", disse Aécio ao chegar à reunião da Executiva do PSB, após o partido, que lançou Marina Silva no primeiro turno da disputa presidencial, decidir apoiá-lo no segundo turno contra a petista Dilma Rousseff, candidata à reeleição.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)