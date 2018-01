Aeiou chega prometendo economia

A Aeiou, quarta operadora de telefonia móvel de São Paulo e que era conhecida com Unicel, anunciou ontem o início de suas operações. A empresa começa suas atividades comerciais no dia 7 de setembro, prometendo tarifas mais baixas que a das concorrentes e praticando um novo modelo de negócios. Leia mais no caderno Economia & Negócios desta quarta. A operadora vê os jovens como seu público inicial. Como parte da estratégia, a operadora preparou um vídeo, a ser publicado no You Tube, que reúne vários personagens famosos da web. Portais de vídeo são cada vez mais vistos como ferramenta para veiculação de conteúdo por empresas e também para usuários que desejam ver seu trabalho acessado pelas massas conectadas. "Uso o YouTube como um laboratório. É bom para trailers, vídeos curtos e para medir a repercussão e a aceitação dos filmes", revela Mateus Reis, 28 anos, usuário do serviço. Clique aqui para saber mais. Entre os vídeos que ele hospeda em sua página no YouTube – incluindo aí desde esboços de animações caseiras a brincadeiras infames no escritório onde trabalha –, um deles já pode ser considerado o seu primeiro "sucesso". Sao Paulo Grafitti uma viagem de menos de 2 minutos pela arte de rua da cidade, acessado por milhares de visitantes. Leia mais no Link: Saiba como publicar seus vídeos no YouTube Celular no exterior: take care!