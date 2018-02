Aeronautas e aéreas chegam a acordo e greve é suspensa

Segundo ele, um acordo entre o principal sindicato dos aeronautas do Brasil, o de São Paulo, já aprovou acordo com as companhias aéreas e a direção da entidade solicitou que mais estados acompanhem a decisão da categoria.

"Não vai acontecer greve. O acordo já foi assinado, a assembleia dos aeronautas de São Paulo já se realizou e eles aceitaram a proposta e os aeroviários também", disse ele a jornalistas após visita a obras do aeroporto de Santos Dumont.

Moreira não deu detalhes sobre os termos do acordo, mas disse que a decisão representa "uma manifestação de consciência pública" pois é esperada uma movimentação recorde de passageiros no país nesta sexta-feira, com 360 mil pessoas.

"Haverá uma movimentação imensa e as famílias terão a oportunidade de passar o Natal com tranquilidade", disse.

No começo da semana, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou que começaria uma greve por tempo indeterminado nesta sexta, diante do impasse nas negociações com as companhias aéreas sobre o reajuste salarial da categoria.

(Por Rodrigo Viga Gaier)