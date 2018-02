Aeronautas suspendem greve Os aeronautas (profissionais que trabalham nos voos) suspenderam hoje a greve prevista para começar a partir das 23 horas de hoje. Segundo a assessoria de imprensa do Sindicato dos Aeronaturas, a categoria aprovou durante assembleia realizada na tarde de hoje, em São Paulo, a proposta de reajuste de 6,5% feita pelas empresas. Os trabalhadores começaram as negociações reivindicando aumento de 13%. A data-base da categoria é no dia 1º de dezembro. Os aeroviários (que trabalham em terra) ainda estão analisando a proposta.