Aeronáutica investiga incidente com avião da TAM O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica, iniciou hoje os trabalhos de investigação do incidente ocorrido com o voo 8095 da TAM na noite de ontem, quando a aeronave, que transportava 154 pessoas, se preparava para pousar e sofreu uma turbulência que deixou 21 feridos. De acordo com a Aeronáutica, por meio da elaboração de recomendações de segurança, o Cenipa tem como objetivo a prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos.