Aeronave envolvida em acidente parou de ser fabricada em 2003; conheça o modelo

SÃO PAULO - O avião que caiu e matou mais de 70 pessoas em Medellín, na Colômbia, é uma aeronave de curta-distância usado para pousar em aeroportos de difícil acesso e é cada vez mais usado em tarefas de combate a incêndios.

Variações do British Aerospace 146 (BAE 146) e um modelo conhecido como Avro RJ têm um alcance máximo de 1,9 mil milhas. Por poderem manter uma aproximação íngreme na aterrisagem, esses aviões são capazes de pistas muito curtas.

A aeronave tem quatro motores a jato ligados às asas fixadas no topo do avião. Sua capacidade depende de sua configuração, mas o limite pode chegar a mais de 100 passageiros.

David Dorman, porta-voz da BAE, afirmou que o avião que caiu em Medellín era capaz de carregar um máximo de 100 passageiros, mas estava c onfigurado com cadeiras mais espaçosas, para 85 pessoas.

A British Aerospace, que se tornou BAE Systems em 1999, lançou o modelo BAE 146 em 1981. A produção da aeronava se encerrou em 2003 por motivações econômicas. O avião que caiu em Medellín foi construído nos anos 90, de acordo com Dorman.

Cerca de 400 aviões deste modelo foram construídos e 220 ainda estão operando no mundo. Seus maiores clientes são a British Airways, que usou a aeronave em rotas do Aeroporto da Cidade de Londres, além do CityJet da Suíça e Irlanda.

Doman afirmou a empresa que operava o avião, LaMia, adquiriu quatro aviõees da CityJet irlandesa na Venezuela e em países vizinhos, mas a companhia não conseguiu obter as permissões necessárias, então dois dos aviões foram levados para a Bolívia e ficaram disponíveis como charters.

Histórico. Dorman disse ainda que o avião é seguro, "nem pior nem melhor do que outros". O modelo já se envolveu em diversos episódios com mortes, mas Dorman diz que nenhum deles foi atribuído a problemas da aeronave.

O episódio mais notável envolvendo o avião foi em dezembro de 1987, quando um voo da Pacific Southwest Airlinfes de Los Angeles a São Francisco foi sequestrado por David Burke, um ex-empregado descontente da companhia USAir que havia comprado a Pacific recentemente. Burke atirou em dois pilotos e mais três p essoas. O avião caiu em Cayucos, na California. Todas as 43 pessoas a bordo morreram, incluindo Burke.

O acidente mais recente, em 2014, aconteceu em um voo que levava 97 pessoas. O piloto fez um pouso de emergência após decolar do aeroporto de Perth, na Australia, depois de um de seus motores pegar fogo. Ninguém ficou ferido. (com informações da Associated Press)