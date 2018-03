Aeroporto de Confins registra atrasos e cancelamentos

De acordo com o balcão de informações do aeroporto, o terminal fechou para pousos e decolagens às 7h06 e voltou a operar por instrumento às 7h21. Segundo boletim das 10 horas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 46 voos programados, 20 atrasaram e 6 foram cancelados. A maioria dos voos afetados atingiu a Azul, principalmente no começo da manhã.

Nos demais terminais do País, a movimentação era tranquila. Dos 63 voos programados no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, 5 atrasaram e nenhum foi cancelado. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, dos 82 voos programados, 11 atrasaram e 9 foram cancelados.

No Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, dos 46 voos programados, 6 atrasaram e 2 foram cancelados. Já no Aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, dos 49 voos programados, 12 atrasaram e 2 foram cancelados. Em Brasília, dos 46 voos programados, 5 atrasaram e nenhum foi cancelado.