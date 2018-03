Aeroporto de Congonhas opera por instrumentos O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera na manhã de hoje com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens por causa do mau tempo. Apesar disso, segundo a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os vôos e a movimentação de passageiros não foram prejudicados. Até 7 horas, dos 22 vôos previstos, nenhum atrasou mais de uma hora. Outros dois vôos acabaram sendo cancelados. O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, funciona sem restrições na manhã de hoje. Entre zero hora, na abertura de Cumbica, e 7 horas, dos 15 vôos programados, não havia registro de atrasos superiores a uma hora e nem de cancelamentos.