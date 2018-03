Aeroporto de Cumbica opera com restrições para pousos O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, opera com restrições para pousos desde as 5h25 desta manhã por causa do nevoeiro que atinge a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), 12 pousos foram alternados, entre eles nacionais e internacionais, sendo sete para Viracopos, em Campinas, e cinco para o Galeão, no Rio. Por causa da falta de aeronaves pousando em Cumbica, oito vôos que partiriam de Cumbica com o uso destas aeronaves tiveram de ser cancelados. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera normalmente desde o horário de abertura, às 6 horas.