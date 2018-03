Aeroporto de Cumbica opera por instrumentos O aeroporto internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, opera desde o início desta manhã por instrumentos por causa da forte nebulosidade que atingiu a região. No entanto, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto não registra vôos com atrasos. Apenas em Congonhas, na zona sul da capital paulista, do total de 23 decolagens previstas, três foram canceladas.