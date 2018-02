Aeroporto de Cumbica tem 26% dos voos atrasados Do total de partidas do Aeroporto de Guarulhos realizadas neste sábado, até as 16h, tanto domésticas como internacionais, 26% registraram atrasos de mais de 30 minutos. A informação da GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, é de que foram realizados 257 voos hoje, sendo que 67 atrasaram. Perto das 16h, havia três atrasos. Durante todo o dia, cinco voos foram cancelados.