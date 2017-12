Aeroporto de Cumbica tem poucos voos em atrasos Os passageiros encontraram um número pequeno de voos em atraso no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), no fim da manhã desta Sexta-feira Santa. Segundo o boletim mais recente divulgado pela GRU Airport, da zero hora às 11 horas, foram 136 decolagens e apenas sete voos com atrasos superiores a 30 minutos.