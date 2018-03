Aeroporto de Guarulhos reabre para pousos após 4 horas

Os pousos foram desviados para os aeroportos Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro; Viracopos, em Campinas, no interior paulista; Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo; e para Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Infraero, a forte neblina que cobriu a região desde a noite de ontem prejudicou as operações do aeroporto, que está operando com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita da ajuda de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista - desde as 9 horas.