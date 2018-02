Aeroporto de Guarulhos tem 28% de voos atrasados

Do total de partidas do Aeroporto de Guarulhos realizadas neste sábado, 21, até as 12h, tanto domésticas como internacionais, 28% registraram atrasos de mais de 30 minutos. A informação da GRU Airport é de que foram realizados 174 voos hoje, dos quais 49 registraram atraso.

Na última hora, os atrasos foram registrados em duas aeronaves. Apenas três voos foram cancelados.

Já nos aeroportos administrados pela Infraero, a porcentagem de viagens atrasadas neste sábado é de 15% para embarque doméstico. Foram 926 voos em todos os aeroportos do País administrados pela Infraero, com 139 atrasos. O número de voos internacionais chega a 32, dos quais 11 (34,4%) atrasaram.

Por volta do meio-dia, do total de voos domésticos nos aeroportos da Infraero, 30 estão atrasados e 28 foram cancelados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No aeroporto de Congonhas, por exemplo, das 82 decolagens deste sábado, seis atrasaram (7,3%), duas estão atrasadas no momento (2,4%) e três foram canceladas (3,7%).

Em Brasília, a situação é mais crítica, dos 82 voos previstos pela Infraero, metade atrasou e um foi cancelado. Por volta do meio-dia, 16 estavam atrasados.