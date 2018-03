Aeroporto de Pequim inaugura terminal 'gigante'

O terceiro terminal do aeroporto de Pequim, na China, que sozinho é maior do que os cinco terminais do aeroporto de Heathrow, em Londres, começará a operar nesta sexta-feira. O novo prédio, que tem mais de 3,25 quilômetros de comprimento e 785 metros de largura, tem o design inspirado na forma de um dragão, com decorações em tons que vão do vermelho ao amarelo. A obra faz parte da última etapa de construções feitas pelo governo chinês antes das Olimpíadas. A área total ocupada pelo novo terminal, incluindo as pistas é de 1.480 hectares, mais de duas vezes maior que a soma das áreas dos terminais 1 e 2. O terminal levou pouco mais de três anos para ser construído e foi projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster. Foster diz que em comparação ao Heathrow, um dos maiores aeroportos do mundo, a nova construção "é colossal". "Para se ter uma idéia da proporção, imagine os cinco terminais de Heathrow juntos sob o mesmo teto e adicione 17% da área construída", disse Foster ao jornal estatal China Daily. Os números do novo terminal impressionam: a estrutura disporá de 90 lojas, 64 restaurantes, 175 escadas rolantes, 173 elevadores e 437 esteiras rolantes. Passageiros O novo terminal foi projetado para receber até 76 milhões de passageiros por ano, ou pouco mais de 208 mil por dia. Espera-se que a capacidade máxima seja atingida em 2015. Os terminais 1 e 2 foram construídos para receber 36 milhões de viajantes, mas em 2007 operavam saturados, com cerca de 50 milhões de passageiros circulando pelos locais todos os anos. Para 2008, a estimativa é de que 65 milhões de pessoas passarão pelos três terminais do aeroporto. Construção A construção teve início em 2004, envolvendo 40 mil operários e custos de 27 bilhões de yuans (R$6,4 bilhões). Além de surpreender pelos números espetaculares, o novo terminal chamou atenção pelo impacto que causou na área residencial localizada nas redondezas, e por estar ligado a um escândalo de corrupção. Cerca de dez mil moradores foram removidos de suas casas para liberar espaço para o novo prédio, provocando críticas de organizações internacionais. Além disso, a obra foi parcialmente supervisionada por um ex-oficial do Partido Comunista acusado de receber propinas. Até ser afastado da posição de vice-prefeito de Pequim em junho de 2006, Liu Zhihua coordenava a construção do terminal 3 e de outras obras relacionadas às Olimpíadas. A demissão de Liu ocorreu depois que o jornal de Hong Kong Wen Hui Bao revelou que ele, por meio das propinas, mantinha um palacete com várias amantes em Kuangou, nos arredores de Pequim. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.