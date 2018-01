Aeroporto de Porto Alegre fechou por 3 horas hoje O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou três horas e meia fechado neste sábado devido ao nevoeiro. Mesmo com a operação do novo sistema antineblina, as operações tiveram que ser interrompidas, ocasionando cinco cancelamentos (três chegadas e duas partidas) e 25 atrasos (nove aterrissagens e 26 decolagens).