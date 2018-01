Aeroporto de Viracopos tem feira livre para alimentação A concessionária do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), regularizou uma área para que ambulantes vendam comida e salgados a preços populares. São 10 boxes em uma área batizada de feira livre, ao lado do terminal. No espaço de 1 mil metros quadrados foram construídas 10 barracas metálicas de feira, com pontos de luz, água e esgoto, além de banheiros e áreas de mesas. A estimativa é que 550 refeições e 800 salgados e lanches sejam vendidos por dia - álcool e cigarro, são proibidos.