Aeroporto é principal marca no crescimento do Campo Belo

Na década de 1930, São Paulo ainda era uma metrópole em desenvolvimento, mas já dona do maior parque industrial do País. Para acompanhar tal crescimento, o governo do Estado, após estudos técnicos, resolveu construir um novo aeroporto na capital paulista, na região do Campo Belo. Assim, a Companhia Paulista de Santo Amaro inaugurou o Aeródromo de Congonhas - hoje Aeroporto de Congonhas - em 12 de abril de 1936, com uma pista de terra de 300 metros de comprimento.

A área foi escolhida porque tinha ventos favoráveis e ficava numa colina alta e descampada, longe das áreas de enchente do Rio Tietê. Não demorou muito para que o local se tornasse querido pelos habitantes, fascinados por ter um aeródromo na cidade, com a presença de aviões da Vasp, Panair do Brasil ou Real Aerovias. O lugar se tornou um ponto de encontro e programa turístico da elite paulistana.

Mais tarde, o Governo do Estado incorporou áreas complementares do sítio através de desapropriações. No final dos anos 1940, foi iniciada a obra das três pistas previstas no novo projeto do aeroporto, mas apenas a pista principal foi concluída, porque estudos mostraram ser suficiente para atender às especificações aeroportuárias.

Desde 1957, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas já era o terceiro aeroporto do mundo em volume de carga aérea. Nessa época, começaram os estudos para a implantação de um novo aeroporto em São Paulo e alterações no Terminal de Passageiros de Congonhas. Assim, surgiu o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e foi iniciada a ampliação da Ala Norte do aeroporto paulistano, para abrigar o embarque e o desembarque internacional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir de 1990, Congonhas tornou-se o aeroporto mais movimentado do país. Com a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, em 1986, os voos comerciais internacionais foram transferidos e Congonhas passou a receber apenas voos internacionais da aviação executiva, sendo considerado o aeroporto executivo do País.

Curiosidades

O nome Congonhas é uma homenagem ao Visconde de Congonhas do Campo (1823-1851), primeiro governante da Província de São Paulo após a Independência do Brasil. Congonhas também é o nome de um tipo de erva-mate muito comum em Minas Gerais, na região onde se situa Congonhas do Campo.

Com arquitetura inspirada no art déco, o Aeroporto de Congonhas foi tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), em fevereiro de 2012.