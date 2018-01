Aeroporto gaúcho é o mais rápido na recepção de seleções

A seleção do Equador, a única a desembarcar por lá, na segunda-feira passada, gastou apenas seis minutos para cumprir as formalidades e ingressar no País.

Os dados compilados pela SAC, que são provisórios porque registram as chegadas só até a manhã de ontem, quando nem todas as delegações haviam chegado, mostram que outras representações também gastaram pouco tempo com burocracia.

A Bélgica, que chegou por Guarulhos (SP), e a Itália, que desembarcou no Galeão (Rio), também esperaram os mesmos seis minutos. Outras delegações não tiveram a mesma sorte. Os camaronenses, rivais do Brasil na próxima segunda-feira, desembarcaram no Galeão e gastaram 40 minutos para passar pela imigração e Receita. Foi o tempo mais longo registrado pela SAC. Por esse desempenho, o aeroporto do Rio ocupa a quinta posição entre sete aeroportos avaliados.

"Meu Galeão está lá atrás", lamentou o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, que já foi governador do Rio. Ele explicou que a divulgação do ranking tem por objetivo estimular a competição entre os aeroportos para prestar melhores serviços.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo pior tempo foi registrado no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), concedido à iniciativa privada em 2012. Lá, a delegação da Argélia amargou 35 minutos de fila.

Na média, o tempo gasto pelas seleções foi de 16 minutos para imigração e alfândega - que são, segundo a SAC, as variáveis sob controle do governo. Se, porém, for contado o tempo decorrido desde a abertura da porta da aeronave, o tempo médio sobe para 31 minutos. Do pouso até a hora em que as delegações saíram do aeroporto, o tempo médio registrado foi de 1 hora e 4 minutos.

Esse, é claro, é o tratamento para grupos vip. Os dados contrastam com os registrados ontem, por exemplo, quando os estrangeiros que chegavam ao aeroporto de Guarulhos relatavam espera de 3 horas para passar pela imigração. Também ontem, o aeroporto de Porto Alegre, líder do ranking, ficou fechado no começo da manhã por causa de nevoeiro.