Aeroporto no Rio fecha para pousos por causa da chuva O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, fechou para pousos das 15h15 às 15h55 de hoje devido à neblina que encobriu a região. Por volta das 16 horas as operações de pousos e decolagens foram realizadas com o auxílio de instrumentos. De acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 109 partidas previstas no terminal até as 16 horas, 10 atrasaram e nove foram canceladas.